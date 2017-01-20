Выходные на Среднем Урале будут снежными и слегка морозными
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
По прогнозам синоптиков, жителей Свердловской области в предстоящие выходные, 21 и 22 января, опять ждет снегопад. Температура воздуха существенно не изменится: днем – 12-14 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до минус 15-20 градусов.
В течение ближайших дней сохранится и порывистый ветер – столь неприятный на прогулках на свежем воздухе. Зато он разгонит смог, несколько дней нависавший над столицей Урала.
На следующей неделе погода существенно не изменится. Синоптики обещают, что днем будет минус 12 градусов, а ночью – минус 15.
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