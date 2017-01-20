Как выглядит Россия из космоса
Каждую неделю Европейское космическое агентство (ESA) публикует на своем сайте фотографию какого-нибудь удивительного уголка мира. Спутник, который присылает снимки на Землю, уже не раз пролетал над многими странами, в том числе и над Россией. Какой же видит нашу страну этот огромный «космический фотоаппарат»?
Тайга, реки, вулканы, мегаполисы и очень-очень много снега — вот какой предстает Россия на снимках с орбиты. За последние десять лет спутник успел пролететь над островом Самойловским в дельте реки Лены, запечатлеть дым от огромных лесных пожаров, которые душили всю страну летом 2010 года, проплыть над Санкт-Петербургом, сфотографировать Ладожское озеро, запечатлеть грозные льды Балтийского моря и в то же время побывать на Балтике летом. С высоты полета спутника сине-зеленые водоросли на поверхности Балтийского моря напоминают огромный причудливый узор.
очень много красивых фотографий по ссылке
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