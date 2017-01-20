Первенство УрФО по легкой атлетике
В Челябинске завершился Чемпионат и Первенство УрФО по легкой атлетике, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены региона. Лучшие легкоатлеты СДЮСШОР Спутник боролись за награды во всех возрастных категориях.
Чемпионом в беге на 2000 метров с препятствиями стал Солодов Никита, кандидат в мастера спорта, в этом году перешел в категорию взрослых. Среди молодежи второе место заняла в беге на 60 метров, кандидат в мастера спорта Макарова Алиса, а также второе место в беге на 60 метров, но уже с барьерами заняла Вшивкова Елена, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта. Третье место в прыжках в длину среди юниоров занял Клевакин Николай. В шаге от пьедестала оказался Токарев Алексей, в финале бега на 200 метров среди юниоров заняв четвертое место, показав в забеге хороший результат.
Также четвертое место занял Балыбердин Глеб в прыжках в высоту среди юношей, впервые участвуя в соревнованиях такого уровня. Надеемся, что некоторые из этих спортсменов представят Свердловскую область на Первенствах и Чемпионате России в ближайшее время.
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