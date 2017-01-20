Снова турниры школьного короля
С началом нового календарного года шахматно-шашечный центр возобновил выездные соревнования в образовательных учреждениях общего образования. В наступившем 2017 эти турниры будут проходить ежемесячно, не мене одного в каждом районе. Уже определены участники этих турниров и в феврале и в марте. Участники этих турниров будут регистрироваться в Российской шахматной федерации и получат спортивный рейтинг.
Три турнира в месяц. «Маловато», — скажете вы, — для города с числом образовательных учреждений свыше шестидесяти». Ответом на эту критику стал семинар для педагогов общего и дополнительного образования, ведущих занятия по программам внеурочной деятельности и педагогов, которые скоро станут слушателями курсов педагогов по программе «Шахматы в школе» в 2017 году. Тема семинара: «Организация и проведение соревнований по шахматам. Использование при проведении соревнований программы Swissmaster 5.5». С организационными моментами турнира и их классификацией слушателей познакомила старший инструктор-методист Е.В.Гудина. По второй части представленной темы материал представил инструктор-методист П.П.Безденежных. Кроме того, участники семинара приглашены на турнир «Педагогическая ладья», который пройдет в Доме учителя (пр. Ленина,17) 10 февраля 2017 года.
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