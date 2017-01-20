На НТМК прошли съемки научно-популярной передачи для федерального канала с участием известного актера театра и кино Андрея Бурковского
ЕВРАЗ НТМК стал объектом съемок материалов для научно-популярной передачи «НЕФАКТ», посвященной истории развития металлургической промышленности в России и жизни выдающихся инженеров-изобретателей Нижнего Тагила Ефима и Мирона Черепановых.
Ведущий программы — актер театра и кино Андрей Бурковский побывал на производственной площадке ЕВРАЗ НТМК. В доменном цехе он посмотрел, как делают чугун, расспросил горновых о специфике работы. В конвертерном цехе Андрей познакомился с процессом производства стали. В кадр попали процесс заливки чугуна в конвертер и отбор пробы подручным сталевара.
— Мне было очень интересно познакомиться с металлургическим производством, — поделился Андрей Бурковский, — я впервые на таком предприятии, и меня очень впечатлила работа конвертерного цеха.
В Нижнем Тагиле съемочная группа будет работать до 21 января. Помимо ЕВРАЗ НТМК они уже побывали на объектах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», на Главном карьере — месте, где когда-то была гора Высокая и работали изобретатели Черепановы. Также журналисты были впечатлены уникальными экспонатами завода-музея имени Куйбышева.
Программа «НЕФАКТ» выйдет в эфир на телеканале «Звезда» 9 февраля.
ЕВРАЗ НТМК не впервые становится объектом съемки фильмов. На комбинате проводилась съемка 12-серийного телевизионного фильма «Охота на изюбря», а также создавалась лента об уральском металлурге Константине Поленове и др.
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