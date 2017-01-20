Свердловская полиция лишилась каждого десятого сотрудника
При этом уральцы стали гораздо законопослушнее.
Преобразования в структуре ГУ МВД Свердловской области привели к тому, что ведомство покинул фактически каждый десятый сотрудник, в пресс-службе областного полицейского главка.
С оной стороны, органам внутренних дел были переданы функции Госнаркоконтроля и миграционной службы. Однако параллельно подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, спецназ и авиация перешли работать в Национальную гвардию РФ. «4 362 сотрудника перешли из ОВД в Росгвардию, 1 238 человек влились в гарнизон из упраздненных структур, – рассказал Валерий Горелых, пресс-секретарь регионального полицейского ведомства. – В результате численность личного состава органов внутренних дел области сократилась на 8,6%».
Несмотря на это, количество преступлений на Среднем Урале в 2016 году снизилось. Всего было зарегистрировано 63 454 преступления. Это на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Наибольшее снижение зафиксировано по особо тяжким (-19,6%), тяжким (13,8%), незаконному обороту наркотиков (22,2%) и преступлениям, совершенным с применением оружия (25,5%).
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