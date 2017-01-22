Сотрудники колонии спасли пожилого человека из огня. (ВИДЕО)
20 января в 10.40 часовой пульта управления техническими средствами охраны ИК-26 (п. Белый Яр) ГУФСИН России по Свердловской области старший сержант внутренней службы Ирина Гаева заметила возгорание одного из частных двухквартирных домов, расположенного примерно в 200 метрах от исправительной колонии. Она сообщила о произошедшем начальнику караула капитану внутренней службы Тихону Панову, который незамедлительно передал информацию о пожаре дежурному помощнику начальника караула майору внутренней службы Анатолию Григорьеву. Он организовал оповещение сотрудников противопожарной охраны ИК-19 (г. Тавда) и сотрудников МСЧ г. Тавды о ЧП.
В это время два сотрудника группы ИТО, связи и вооружения ИК-26 — инженер отдела охраны капитан внутренней службы Иван Пырегов и техник прапорщик внутренней службы Анатолий Трубин проводили работы по ремонту ворот шлюза исправительной колонии. Узнав из радиопереговоров о возгорании, они немедленно выдвинулись к месту чрезвычайного происшествия и первыми прибыли на место пожара. Иван Пырегов и Анатолий Трубин посмотрели в окно и увидели, что в доме кто-то есть. Они знали, что в доме проживают пожилые супруги. Возгорание дома началось с кровли. Сотрудники ИК-26, чтобы спасти жизнь человека, действовали решительно и быстро. Они проникли в охваченный огнем дом через разбитое окно, после чего обнаружили у входной двери дома пожилого человека. Пострадавший был обессилен. Покинуть горящий дом через дверь было уже невозможно, так как полыхал огонь, поэтому Иван Пырегов и Анатолий Трубин вынесли пожилого человека через окно и передали его сотрудникам Тавдинского гарнизона МЧС, которые прибыли к месту пожара в 11.11. После того как хозяин дома был спасен, сотрудники ИК-26 оказали помощь отряду МЧС в тушении пожара. Участие в ликвидации пожара принимали и другие сотрудники ИК-26. Дом, в котором случился пожар – двухквартирный. Сотрудники ИК-26 оказали помощь погорельцам, разместив детей второй половины горевшего дома в кабинетах административного здания исправительной колонии.
Следует отметить, что вскоре после прибытия на место пожара сотрудников ИК-26 Ивана Пырегова и Анатолия Трубина к горевшему приехали сотрудники первого отделения объединенной пожарной части ИК-19 (г. Тавда): водитель пожарной машины прапорщик Юрий Жигунов, начальник караула объединенной пожарной части капитан внутренней службы Сергей Герцен, начальник объединенной пожарной части майор внутренней службы Василий Мамонтов. До прибытия пожарных Тавдинского гарнизона ими была произведена разведка места пожара двухквартирного дома с последующей подачей воды на тушение с АЦ-40 (5557) — 6.0 путем подачи 2-х стволов «Б».
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате дом сильно пострадал и не подлежит восстановлению. В настоящее время погорельцы находятся у родственников.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ИК-26 и ИК-19 на пожаре никто не погиб. Как позже было установлено, владелец горевшего дома, который был спасен при пожаре, – 79-летний Курятников Лев Фомич. Сотрудники ИК-26 Иван Пырегов и Анатолий Трубин совершили героический поступок. Близкие Льва Фомича благодарны им за смелые и решительные действия при пожаре, особенно за то, что они, рискуя жизнью, спасли их пожилого родственника.
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