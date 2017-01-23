«Уралочка-НТМК» обыграла действующего чемпиона России
23.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Волейболистки «Уралочки-НТМК» в Екатеринбурге победили действующего чемпиона России, обладателя Кубка страны и лидера российской Суперлиги казанское «Динамо». Встреча 14-го тура закончилась со счётом 3:1 (24:26, 25:17, 25:20 и 25:22). Команда Николая Карполя проиграла первую партию с минимальным счётом, но затем уверенно взяла остальные три сета. Нападающая «уралочек» Ксения Парубец набрала 32 очка, центральные блокирующие Елена Ирисова и Екатерина Евдокимова принесли команде по 14 очков каждая.
Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 24 января в Екатеринбурге в рамках матча Лиги европейских чемпионов с турецким «Экзачибаши». А 29 января на выезде встретится с подмосковным «Заречье-Одинцово».
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