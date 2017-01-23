В путешествия по Азии из библиотеки
«Путешествия» – выставка с таким названием открылась в галерее современного искусства в Центральной городской библиотеке в пятницу 20 января. В экспозиции – 25 работ тайваньского фотографа Джереми Тсай. В 2016 году автор совершил большое путешествие по Азии, кадры, снятые во время поездок, легли в основу одноименной книги. Издание вышло в свет в конце прошлого года.
Куратор галереи Евгений Комухин рассказывает: Джереми Тсай с удовольствием откликнулся на предложение открыть выставку своих работ в России. Сотрудничество с автором оказалось интересным и плодотворным. Фотограф предложил для экспозиции много работ, вместе с куратором галереи они выбрали только 25, так как выставочное пространство ограничено.
«Путешествия» заинтересовали широкую аудиторию, на открытие пришли как студенты, так и профессиональные фотографы. Выставка будет работать в течение двух недель. Вход свободный.
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