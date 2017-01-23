В очередной раз весь личный состав Нижнетагильской полиции вышел на патрулирование улиц города
Накануне по приказу начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова сотрудники всех подразделений Управления в полном составе в вечернее время вышли на охрану общественного порядка и общественной безопасности в целях профилактики правонарушений на улицах города и в других общественных местах, а также для повышения эффективности работы нарядов комплексных сил полиции по раскрытию преступлений. Такие массовые патрулирования проводятся регулярно. Они являются своего рода сдерживающим факторам и позволяют предупредить совершение тяжких преступлений, в том числе и на бытовой почве.
Во время профилактического мероприятия дополнительно задействовалось 395 сотрудников полиции, выставлялось 115 поста.
Основная масса выявленных нарушений связана с появлением в общественных местах в состоянии опьянения и распитием алкоголя в общественных местах, 4 граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота около 130 литров алкогольной продукции. Весь алкоголь изъят и опечатан до принятия решения. Особое внимание во время патрулирования было уделено соблюдению правил дорожного движения пешеходами и водителями, составлено 109 административных протокола по ст. 12.29 КоАП Российской Федерации. 51 водитель привлечен к административной ответственности за не предоставление преимущества пешеходам, а также привлечены 45 пешеходов и других лиц участвовавших в процессе дорожного движения по статье 12.29 КоАП Российской Федерации.
По ст. 14.26 КоАП Российской Федерации составлены протоколы в отношении граждан, осуществлявших незаконный прием металлолома. Всего из нелегального оборота изъято около 1600 килограммов металла. Участковые уполномоченные полиции проверили 109 подучетников. Сотрудники ПДН проводили проверки семей, состоящих на учете, и проверяли информацию, поступившую из образовательных учреждений. В ходе рейдов 12 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
При проверке неблагополучных семей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, инспекторы выявили 14 фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Все они привлечены к административной ответственности.
Всего в ходе профилактического мероприятия выявлено 265 административных правонарушения, раскрыто 4 преступления, задержаны 13 лиц, находящихся в оперативном розыске.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»