На 140 километре автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в столкновении погибли 2 человека
23 января 2017 года в 8 часов 50 минут водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1996 г.р., следуя по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» со стороны г. Екатеринбург в сторону города Серов, на 140 километре850 метрах автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной «Мицубиси Паджеро», под управлением мужчины 1976 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.
Пассажир автомашины «Лада Ларгус», мужчина на вид 30-40 лет от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель автомашины «Мицубиси Паджеро», мужчина 1976 года рождения после оказания медицинской помощи госпитализирован в ДЦГБ с травмами: тупая травма живота, закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки, рана лица.
Установлено, что на момент дорожно-транспортного происшествия водители и пассажир автомашин пользовались ремнями безопасности.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о соблюдении скоростного режима. Напоминаем, что водитель должен выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, технического состояния транспортного средства, при этом в период осложнения погодных и дорожных условий необходимо избегать маневра обгона.
Напоминаем, что в случае столкновения со следующей навстречу автомашиной значительно увеличивается тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
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