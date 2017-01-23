На 140 километре автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в столкновении погибли 2 человека

| 23.01.2017 | Новости | 1 комментарий

23 января 2017 года в 8 часов 50 минут водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1996 г.р., следуя по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» со стороны г. Екатеринбург в сторону города Серов, на 140 километре850 метрах автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной «Мицубиси Паджеро», под управлением мужчины 1976 года рождения.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Пассажир автомашины «Лада Ларгус», мужчина на вид 30-40 лет от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Водитель автомашины «Мицубиси Паджеро», мужчина 1976 года рождения после оказания медицинской помощи госпитализирован в ДЦГБ с травмами: тупая травма живота, закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки, рана лица.  

Установлено, что на момент дорожно-транспортного происшествия водители и пассажир автомашин пользовались ремнями безопасности.  

Госавтоинспекция предупреждает водителей о соблюдении скоростного режима. Напоминаем, что водитель должен выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, технического состояния транспортного средства, при этом в период осложнения погодных и дорожных условий необходимо избегать маневра обгона.

Напоминаем, что в случае столкновения со следующей навстречу автомашиной значительно увеличивается тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия.

NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

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  1. нафаня Ответить

    мдаааа

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