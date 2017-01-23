Команде ЮИД посёлка Черноисточинск вручили велосипед
Ежегодно в Российской Федерации проходят соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Осенью 2016 года команде юных инспекторов движения МАОУ СОШ № 3 (пос. Черноисточинск) посчастливилось поучаствовать в областном этапе соревнований, которые проходили в загородном лагере на озере Таватуй. Юные велосипедисты Свердловской области демонстрировали друг другу умение управлять велосипедом, знания правил дорожного движения и основ оказания первой доврачебной помощи, выступали с агитбригадами, посвященными 80-летию Госавтоинспекции. Участие в таких соревнованиях большое достижение для всего Горноуральского городского округа, поэтому 23.01.2017 года начальник Управления образования Лунев Андрей Вадимович на торжественной линейке вручил детям подарок – двухколесный велосипед «Форвард» для совершенствования навыков фигурного вождения, а старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Морозовская Ксения Евгеньевна пожелала юным инспекторам дорожного движения достижения высоких результатов в очередных соревнованиях «Безопасное колесо 2017».
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»