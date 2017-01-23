Уралочки бьют на всех фронтах!
4 матча — 4 победы!
Завершился третий тур молодежной лиги в Монино!
В подмосковном Монино завершился третий тур молодежной лиги чемпионата России по волейболу, где наша команда сыграла 4 матча с командами «Ленинградка» и «Сахалин».
18.01 Уралочка-НТМК – Ленинградка 3:2 (25:20, 22:25, 26:24, 22:25, 15:12)
20.01 Уралочка-НТМК – Сахалин 3:0 (25:12, 25:14, 25:12)
21.01 Уралочка-НТМК – Ленинградка 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 25:19)
23.01. Уралочка-НТМК – Сахалин 3:0 (25:19, 25:16, 25:16)
Третий тур принес в нашу копилку 11 очков, и молодежный состав «Уралочки» продолжает лидировать в турнирной таблице. Четвертый тур пройдет в Челябинске с 5 февраля, где свердловским волейболисткам предстоят встречи с командами «Подмосковье», «Енисей», «Метар-Челябинка» и «Динамо» (Москва).
Напомним, что завтра, 24 января, в 19:00 в ДИВСе состоится матч группового этапа Лиги европейских чемпионов по волейболу: Уралочка-НТМК – Эджачибаши (Турция). Прямая трансляция на канале МатчТВ! Наш спорт и интернет каналах laola1.tv и tvstart.
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