Нижнетагильского тренера прославили на весь мир в немецком фильме о допинге
Наставник по легкой атлетике Владимир Казарин, как утверждают создатели фильма, тренирует спортсменов, несмотря на дисквалификацию.
Немецкий канал ARD выпустил в широкий прокат фильм о допинге в российском спорте, где утверждается, что отстраненный на неопределенное время из-за нарушения антидопинговых правил нижнетагильский тренер по легкой атлетике Владимир Казарин продолжает тренировать атлетов, сообщает «Спорт-Экспресс».
В фильме интервьюером немецкого журналиста Хайо Зеппельта стал российский бегун Андрей Дмитриев, которого Казарин не допускал до соревнований. Дмитриев, в частности, поведал, что встречал Казарина на сборах в Киргизии и Челябинске. Наставник, воспитавший Олимпийскую чемпионку Марию Савинову, при этом продолжает тренировать спортсменов – работает с бегунами на 200 метров Натальей Даниловой и Артёмом Денмухаметовым. В качестве доказательств в фильме представлена видеозапись с тренировки, которую Дмитриев сделал на телефон.
«Так просто он не уйдет, — говорит в фильме Дмитриев. — Это его спортсмены, за это он получает деньги, очень хорошие деньги. Я бы сказал, что он продолжает тренировать – делать то, что делал и раньше. Что мне также не нравится, один спортсмен, который сейчас номер два на дистанции 200 метров в сборной, его зовут Артем Денмухаметов, он тоже там был. И насколько я это понял, он тренируется под присмотром Казарина. Но если он выступает на официальных стартах, то там Казарин тренером не числится. Представляют все так, будто Казарин больше не тренирует, потому что он на это не имеет права. Но на самом деле он работает, тренирует тех, кто входит в национальную сборную на дистанции 200 метров».
Владимир Казарин родился 4 декабря 1952 года в Нижнем Тагиле. Он работал тренером в екатеринбургском ФСО «Динамо» и в нижнетагильском легкоатлетическом клубе «Спутник».
На немецком канале ARD вышла уже серия фильмов о допинге в российском спорте. Кстати, обвинения в адрес Казарина уже не первые. В предыдущих сериях российская легкоатлетка Юлия Степанова обвиняла Казарина в использовании запрещённых препаратов при подготовке атлетов. Собственно, за этот факт Всемирное антидопинговое агентство в своём отчёте рекомендовало пожизненно дисквалифицировать известного уральского тренера.
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