«Деревянный лик Нижнего Тагила» можно увидеть в музее-заповеднике
В выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылась выставка «Деревянный лик Нижнего Тагила», представляющая уникальные фотографии, сделанные краеведом И.А. Орловым в 1950-е годы, а также декоративные украшения домов – наличники, резные украшения, различную домовую фурнитуру.
Когда мы рассматриваем фотографии Нижнего Тагила рубежа XIX — XX веков, мы видим в первую очередь красивые каменные здания – архитектурный ансамбль здания заводоуправления заводами, центральные улицы с двухэтажными купеческими домами. Деревянные дома остаются на заднем плане. Однако Нижнетагильский поселок изначально с XVIII века имел преимущественно деревянный облик и оставался таким почти до середины XX века. Современные тагильчане практически ничего не знают о том старом, деревянном Тагиле. Выставка «Деревянный лик Нижнего Тагила», посвященная 295-летию нашего города, приоткрывает завесу неизвестности.
Экспозиция стала возможной благодаря деятельности известного тагильского краеведа И.А. Орлова (1901-1992 гг.) Иван Абрамович — потомственный горняк, участник гражданской войны и труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Нижний Тагил и самое главное – краевед. Любовь к родному городу, к интерес к его истории и людям было для него состоянием души, образом жизни. Имея пытливый и любознательный ум, он постоянно запоминал, анализировал факты и дарил свои знания всем тагильчанам. Его жизнь пришлась на эпоху бурных перемен. Он очень чутко реагировал на все изменения в жизни города, остро чувствовал как старый Тагил вместе с прежним бытом и традициями уходит в прошлое. И поэтому неустанно фиксировал информацию и изображения об улицах, промыслах, учебных заведениях и о многом другом. Сейчас его записи являются ценнейшими источниками информации для исследователей.
В 1955 году И.А. Орлов передал в краеведческий музей свой первый фотоальбом «Народная архитектура г. Нижний Тагила XVIII – XIX веков», за которым последовали и другие. Вооружившись камерой, Иван Абрамович неустанно ходил по тагильским улицам. В его альбомах собраны уникальные фотографии 1950-1960-х годов, на которых зафиксирован облик города накануне и в период интенсивного строительства многоэтажных жилых домов. На снимках запечатлены образцы гражданской деревянной постройки, история которой уходит в века и относится к периоду формирования горнозаводской культуры.
Помимо фотографий из альбомов И.А. Орлова, на выставке представлены поясняющие тексты и схемы, а также аудиотексты — воспоминания старожилов, собранные И.А. Орловым, его собственные воспоминания, отрывки из художественных произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, ярко запечатлевших образ народной архитектуры Среднего Урала.
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