«Лыжня России» в Нижнем Тагиле пройдет на нескольких площадках
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел заседание городского оргкомитета по подготовке к проведению «Лыжни России-2017».
Как собщает пресс-служба муниципалитета, на заседании обсуждались вопросы, связанные с организацией центральной гонки, которая запланирована на 4 февраля, и нескольких стартов в различных районах города, намеченных на 5, 11 и 12 февраля.
Ожидается, что 4 февраля возле ФОК «Президентский» на лыжню выйдут около двух тысяч ребят школьного и дошкольного возраста, кроме этого, здесь же пройдут семейный забег и гостевой, с участием руководителей предприятий и организаций города. В настоящее время на территории проводится расчистка и вывоз лишнего снега, подготовка лыжни, решаются вопросы организации безопасности участников «Лыжни России». Для доставки детей к месту старта из разных районов города запланировано движение специального транспорта – трамваев, выделенных именно для этой цели.
5 февраля на Вагонке будет организован спортивный забег. В рамках проведения «Лыжни России» там же пройдет первенство города по лыжным гонкам.
11 февраля состоятся старты «Лыжни России» среди жителей Тагилстроевского района и сельских населенных пунктов. Первые будут соревноваться на Старателе – планируется около тысячи участников. Сельчане выйдут на лыжню в деревне Усть-Утка, предполагается, что их будет не менее ста человек.
12 февраля эстафету «Лыжни России» завершат Дзержинский и Ленинский районы. Соревнования пройдут соответственно на лыжных базах Уралвагонзавода и «Спартак».
Особое внимание организаторы просят обратить на то, что в массовом спортивном празднике могут принять участие все желающие. Однако, каждый будет приглашаться на старт только при наличии допуска или справки от врача.
В ближайшее время в муниципалитете будет согласовано и утверждено постановление о проведении «Лыжни России», которое разместят на официальном сайте города. В нем каждый тагильчанин сможет узнать о деталях проведения предстоящего спортивного события.
© ntagil.org