Разыскиваются несовершеннолетние
Отелом полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается несовершеннолетняя Овчинникова Анастасия Александровна, 16.12.2000 года рождения, воспитанница «Нижнетагильского детского дома № 6», которая 12 декабря 2016 года около 16.00 ушла из детского дома во время прогулки в неизвестном направлении и до настоящего момента не вернулась.
Раннее девочка неоднократно уходила. Последний раз заявлялась в розыск 7 декабря. 12 декабря была задержана сотрудниками полиции города Невьянск, где находилась у друзей, и возвращена в детский дом, однако в тот же день снова ушла. Несовершеннолетняя имеет с собой сотовый телефон, однако на звонки не отвечает. Она выходит в социальную сеть, но на сообщения не реагирует. Ранее состояла на учете в ПДН за бродяжничество. Приметы: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно — русые, глаза серые, нос прямой. Была одета: пуховик синего цвета с цветными стразами на груди воротнике, джинсы синего цвета, ботинки дутые синие.
Отелом полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается несовершеннолетняя Зотикова Дарья Александровна, 24.11.1999 года рождения, учащаяся 9 класса школы № 95, которая 12 января 2017 года в 20.45 около 16.00 ушла из дома в аптеку и до настоящего момента не вернулась.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые, губы тонкие, уши прилегающие.
Особые приметы: татуировка на обеих руках в виде китайских иероглифов.
Была одета: куртка розовая удлиненная, джинсы синие, коралловая вязанная шапка с бомбошкой.
Девочка состоит на учете ПДН на основании неоднократных самовольных уходов. Доверительных отношений в семье не наблюдается, девочка склонна ко лжи. Она проживает в семье с 3 февраля 2016 года, которая взяла ее под опеку из города Макарьев Костромской области, где от нее отказалась приемная мать. У подростка имеется индивидуальное спальное место и место для занятий. У нее с собой есть сотовый телефон, который в настоящий момент недоступен.
На розыск несовершеннолетних ориентирован весь личный состав полиции. Продолжается полный комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетних и возвращение их по месту жительства.
Телефон дежурной части МУ МВД России «Нижнетагильское»: (3435) 97-60-02 или 02.
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
Побегают и вернутся, первый раз что-ли
А вдруг их убили?