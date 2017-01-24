Результаты проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога»
С целью безопасности пешеходов вблизи и на пешеходных переходах с 19.01.2017 года по 21.01.2017 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
За время проведения мероприятия было выявлено 1197 нарушений ПДД среди водителей и пешеходов, из них: среди пешеходов – 474 НПДД; 206 НПДД среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам. Также 153 пешехода были удалены с проезжей части.
Среди нарушителей в возрасте до 18 лет при нарушении ПДД проведены 156 профилактические беседы. В период проведения мероприятия ДТП с участием пешеходов зарегистрировано не было.
23 января 2017 года с16:00 до 20:00 несколько экипажей инспекторов ДПС несли службу методом «Скрытого патрулирования», с привлечением участковых, сотрудников ПДН и сотрудников ППСП.
Уважаемые водители! Помните всегда, о том, что вы подвергаете не только свою жизнь опасности, но и окружающих!
NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»