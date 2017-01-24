Результаты проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

| 24.01.2017 | Новости | Комментариев нет

С целью безопасности пешеходов вблизи и на пешеходных переходах с 19.01.2017 года по 21.01.2017 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За время проведения мероприятия было выявлено 1197 нарушений ПДД среди водителей и пешеходов, из них: среди пешеходов – 474 НПДД; 206 НПДД среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам. Также 153 пешехода были удалены с проезжей части.  

Среди нарушителей в возрасте до 18 лет при нарушении ПДД проведены 156 профилактические беседы. В период проведения мероприятия ДТП с участием пешеходов зарегистрировано не было.

23 января 2017 года с16:00 до 20:00 несколько экипажей инспекторов ДПС несли службу методом «Скрытого патрулирования», с привлечением  участковых, сотрудников ПДН и сотрудников ППСП.

Уважаемые водители! Помните всегда, о том,  что вы подвергаете не только свою жизнь опасности, но и окружающих!

NTGS.RU по информации МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»

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