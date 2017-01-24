Куйвашев выделил 50 млн рублей уральским театрам
Бюджетные деньги будут получат 18 культурных проектов, которые делают знаменитой Свердловскую область.
Получатели культурных грантов губернатора стали известны в Свердловской области, сообщили «АиФ-Урал» в департаменте информационной политики главы региона.
Общая сумма грантов для поддержки культурной деятельности в Свердловской области в этом году составила 50 миллионов рублей. Финансирование будет направлено на реализацию 18 проектов.
«Дополнительное финансирование позволяет создавать крупные и яркие проектов в сфере культуры и искусства, тем самым формируя в регионе насыщенную и самобытную культурную жизнь. Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что именно благодаря этому Свердловская область становится объектом своеобразного культурного паломничества», – отмечают в департаменте.
По 7 млн рублей получат Свердловский государственный академический театр драмы и Екатеринбургский театра юного зрителя. В первом учреждении на эти деньги поставят три спектакля, во втором – оплатят постановку двух спектаклей и проведение гастролей в Севастополе. Гранты по 3 млн рублей будут направлены на организацию и проведение крупных культурных фестивале, в числе которых – всероссийский фестиваль «Реальный театр» и XI международный театральный фестиваль «Коляда-Plays».
Не останутся без поддержки и провинциальные учреждения культуры. Так, Серовский театр драмы им. Чехова получит полмиллиона на постановку спектакля «Волшебник изумрудного города». А Краснотурьинский театр кукол на такую же сумму реализует проект «Предметный мир сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол».
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