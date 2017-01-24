В колонии Ивделя прошел вечер памяти В.С. Высоцкого
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Творческий вечер памяти В.С.Высоцкого прошел в ИК-63
23 января в клубе ИК-63 прошел творческий вечер посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого поэта, барда, исполнителя многих ролей в кино и очень талантливого актера. Осужденные ИК-63 читали стихи написанные В.С. Высоцким, а кружок художественной самодеятельности исполнил несколько песен которые пел Владими Высоцкий. В заключении творческого вечера заместитель начальника ИК-63 майор внутренней службы Антон Козлов поблагодарил участников вечера за проделанную ими работу направленную на внутреннее развитие осужденных и поддержание памяти знаменитых людей России.
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