Центробанк рассказал, какие рублёвые купюры подделывают чаще всего
24.01.2017 | Новости | 1 комментарий|
За четвёртый квартал 2016 года в России выявлено 14,3 тыс. поддельных рублёвых банкнот на общую сумму 46,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. «Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8,125 тыс.), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тыс. рублей (5,701 тыс.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меньше всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 10 рублей — 7 штук. При этом было выявлено 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублёвая монета.
Кроме того, в четвёртом квартале 2016 года было обнаружено почти 1,6 тыс. поддельных банкнот иностранных государств, большинство из них составили доллары.
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Стремление подделать максимальную купюру понятно — подделывали бы мельче ловили бы реже наверно