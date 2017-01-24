Центробанк рассказал, какие рублёвые купюры подделывают чаще всего

| 24.01.2017 | Новости | 1 комментарий

За четвёртый квартал 2016 года в России выявлено 14,3 тыс. поддельных рублёвых банкнот на общую сумму 46,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. «Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (8,125 тыс.), чуть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тыс. рублей (5,701 тыс.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меньше всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 10 рублей — 7 штук. При этом было выявлено 13 поддельных монет номиналом 10 рублей и 41 поддельная 5-рублёвая монета.

Кроме того, в четвёртом квартале 2016 года было обнаружено почти 1,6 тыс. поддельных банкнот иностранных государств, большинство из них составили доллары.

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    Стремление подделать максимальную купюру понятно — подделывали бы мельче ловили бы реже наверно

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