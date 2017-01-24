Тагильский светлячок состоится 4 февраля!
Через городской парк на Тагильскую лагуну. 4 февраля пройдет поход «Тагильский светлячок»
В этом году мероприятие посвящено 70-летию со дня увековечивания памяти А.П. Бондина
4 февраля Центр развития туризма города Нижний Тагил и клуб туристов «Азимут» приглашают всех жителей и гостей города на ежегодную городскую прогулку «Тагильский светлячок». В этом году поход стартует от Историко-краеведческого музея (пр. Ленина, 1). Регистрация начнется с 17:30, старт похода – в 18.15. Гости встречи будут поделены на группы, и в сопровождении опытных инструкторов-экскурсоводов отправятся в путь.
Маршрут прогулки пройдет через парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина. Он выбран не случайно – в 2017 году исполняется 70 лет со дня увековечивания памяти знаменитого уральского писателя Алексея Петровича Бондина и присвоения его имени городскому парку и МБОУ СОШ №6. На маршруте всех участников ждут сюрпризы.
Финиш прогулки состоится на территории набережной «Тагильская лагуна». На открытой площадке всех участников ждет горячий чай, интересная викторина, а также зрелищный салют. Кроме того, всем присутствующим будет предложено «прикормить» Огненного Петуха, символа 2017 года, специально приготовленными зернышками.
Организаторы отмечают: чтобы поход удался, с собой надо взять хорошее настроение и фонарик фонарики (подойдут любые, в том числе ручные, налобные, фонарики на телефонах). Юных «светлячков» снабдят светящимися палочками, которые будут очень эффектно смотреться на фоне вечернего пейзажа.
Давайте сделаем Нижний Тагил самым ярким городом на планете!
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