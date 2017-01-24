Выставка-конкурс и ретроспективная выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ Нижнего Тагила
С 26 января по 20 февраля приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на открытие двух выставок в рамках проведения 50-ого городского фестиваля Детского творчества «Цвет, свет, творчество…»:
— выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств
— ретроспективная выставка учебных работ ДХШ, ДШИ Нижнего Тагила
В 2017 году Нижнетагильский музей изобразительных искусств проводит 50-Ю юбилейную выставку детского творчества. В рамках проведения юбилейной выставки музей предлагает Вам с января по июнь 2017 года принять участие в различных мероприятиях: семинарах и мастер-классах, виртуальных и специализированных конкурсах, выставках.
Первый этап фестивального марафона — открытие двух выставок:
1. Выставки-конкурса учебных работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств;
2. Ретроспективной выставки учебных работ ДХШ, ДШИ.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств предложил школам искусств, художественным школам представить учебные работы за последние два года на по номинациям:
учебный натюрморт – графит; мягкий материал; гризайль, акварель
пленэр – акварель; мягкий материал и графит
декоративно-прикладное искусство по техникам
декоративно-прикладное искусство – промыслы
Скульптура и пластика малых форм
В состав жюри войдут художники, скульпторы, искусствоведы, которые смогут оценить и проанализировать предпрофессиональную подготовку учащихся.
На специальной ретроспективной выставке педагоги ДХШ и ДШИ покажут учебные работы прошлых лет — учебный рисунок, учебная живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура — лучшие произведения учащихся от момента создания школы или отделения до 2014 года включительно.
Адрес: Уральская 4
Телефон: 25.26.47
Сайт музея
NTGS.RU