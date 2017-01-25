Уральцы устроили горячий прием турецким волейболисткам
Дали бой турецкому гранду: «Уралочка» в упорной борьбе уступила «Экзачибаши»
«Уралочка» провела третий матч на групповой стадии Лиги чемпионов. Подопечные Николая Карполя встречались с «Экзачибаши» – грандом турецкого и всего европейского волейбола. Игра вызвала огромный интерес — трибуны ДИВСа оказались почти полными. Поединок завершился в пользу команды из Стамбула со счётом 3:0.
В первой партии «Экзачибаши» обрушил на «Уралочку» всю свою мощь, выиграв игровой отрезок с разгромным счетом 25:11. Но дальше – картина кардинально изменилась.
В начале второй партии «Уралочка» заиграла смело и вдохновенно, как в игре с казанским «Динамо». На старте сета счёт был 3:0 в пользу хозяек площадки. Благодаря связке «Бабешина – Парубец» это преимущество удалось удержать — 5:2, а при счете 6:2 тренер «Экзачибаши» вынужден был взять тайм-аут. На первую техническую паузу команда Николая Карполя ушла лидером после великолепного блока в исполнении Валерии Сафоновой и Екатерины Евдокимовой – 8:5.
Следом воспитанница «Уралочки» Евдокимова еще и точный удар нанесла, но опытная турецкая команда потихоньку начала наращивать давление и подбиралась все ближе, и вскоре вышла вперед – 14:13, но мощнейший атака от Анны Климец и счет стал равным – 14:14. На второй обязательный перерыв соперники ушли при счете 16:15 в пользу хозяек. Эйс на свой счет записала Ксения Парубец.
Дальше на площадке также продолжалась равная борьба – 20:20, 23:23. Тренеры «Экзачибаши» вновь прибегли к тайм-ауту, но сетбол после удара Ксении Парубец оказался у «Уралочки». Эту партию «Уралочка» вполне могла завершить в свою пользу. Однако, гостьи сравняли счет и сами вышли вперед – 25:24. Теперь уже Николай Карполь берет перерыв, но после «бетонного» блока турецкая команда завершает сет в свою пользу – 26:24.
Несмотря на обидно упущенный шанс во второй партии, в третьем сете «Уралочка» продолжила приятно удивлять весь волейбольный мир, навязывая борьбу гранду европейского волейбола – 10:10. Особенно впечатлила скидка от Марины Бабешиной, к которой одни из сильнейших волейболисток Европы оказались не готовы. Но на вторую обязательную паузу лидером ушли всё-таки более опытные волейболистки «Экзачибаши» – 16:14.
После перерыва «Уралочка» сравняла счёт – 16:16, а затем и вышла вперед – 18:17, и какое-то время удерживала преимущество в одно очко — 20:19, 21:20, 22:21. В решающий момент счет был равным – 23:23. Матчбол был у «Экзачибаши» – 23:24. Но хозяйки площадки счет сравняли – 24:24. Однако, следующие два очка остались за турчанками – 24:26.
В итоге 3:0 – в пользу турецкого клуба. Тот случай, когда счет не по игре. С результатом 0:3 «Уралочка» точно не заслужила поражения в этом матче. Во 2 и 3 партии «Экзачибаши» с огромным трудом и лишь с долей везения склонил перевес в свою пользу.
Кстати, сегодня поддержка трибун была особенно внушительной – болельщики стали реальным 7-м игроком на площадке и помогали уралочкам. Громкую поддержку трибун отметила и игрок турецкого клуба Татьяна Кошелева. По ее словам, уральцев было слышно!
Комментарии тренеров:
Николай Карполь, главный тренер ВК «Уралочка–НТМК»:
«Игра была интересной. Кроме первой партии. У соперников больше опыта и подготовки. 2 и 3 партии были на равных. Я удовлетворен игрой».
Массимо Барболини, главный тренер ВК «Эджачибаши»:
«Я счастлив, абсолютно. Игра была очень волнительной. Соперник очень силен, смог навязать борьбу. Желаю им удачи в следующих играх. 2 и 3 партия были для нас особенно напряженными!»
Следующий матч в Лиге чемпионов «Уралочка» проведет также против «Экзачибаши», но на выезде. Эта игра состоится 8 февраля в Стамбуле. Ближайший же матч «Уралочка» сыграет в рамках чемпионата России — 29 января в Подмосковье, где сыграет с «Заречье-Одинцово».
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