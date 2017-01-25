«Спутник» одержал победу над своим обидчиком по первому кругу – ХК «Рязань» со счетом 3:0
Второй подряд «сухарь» на счету Егора Назарова.
Свое самое крупное поражение в сезоне тагильчане потерпели в Рязани три с половиной месяца назад. Тогда хозяева камня на камне не оставили от «Спутника», одержав победу 7:2.
В Нижнем Тагиле ждали реванша. Тем более «Бобры» радуют стабильной и качественной игрой в этой домашней серии.
Не откладывая дел в долгий ящик, «оранжевые» открыли счет на пятой минуте. Отличился защитник Александр Родионов, забросивший свою первую шайбу за тагильскую команду, — 1:0. На старте второго периода «Спутник» упрочил преимущество вторым голом. Евгений Щанкин, получивший пас от Виталия Жилякова , одним касанием переправил шайбу в пустой угол ворот соперника.
На экваторе встречи тагильчане реализовали большинство, немного улучшив показатель команды в этом компоненте. Третья шайба влетела в ворота Антона Красоткина после броска Марата Фахрутдинова, замкнувшего отличную комбинацию с партнерами.
Самым результативным игроком встречи стал Александр Гиберт, на его счету две результативные передачи.
3:0 – победа «Спутника» в заключительном матче январской домашней серии.
Итог домашней серии: три победы, одно поражение в овертайме, 10 очков из 12 возможных, разница шайб 12-5.
Впереди у «Спутника» выездной тур на маршруту Волжск – Саров – Казань – Альметьевск.
Дома нашу команду мы увидим 15 февраля в матче с пензенским «Дизелем». Напомним, 13 февраля матч с «Кристаллом» не состоится, т.к. саратовская команда отказалась от участия в чемпионате.
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