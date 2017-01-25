В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверили, как взрослые перевозят детей в автомобилях
В Свердловской области сотрудники ГИБДД в ходе утреннего рейда проверили, как взрослые перевозят детей в автомобилях. Результаты поразили полицейских: родители вновь и вновь подвергают своих детей опасности, пренебрегая использованием детских кресел.
В одно и то же время в разных городах Свердловской области сегодня прошел рейд «Стоп-контроль. Детское кресло». В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме водителей, которые привезли в детских сад или в школу детей, встретили сотрудники ГИБДД. Они проверили как водители исполняют свои обязанности в части соблюдения ПДД по перевозке детей в салоне автомобиля.
Так, в Каменске-Уральском, в мероприятии было задействовано около 100 сотрудников Госавтоинспекции, они несли службу возле 15 детских садов города и Каменского района, а также возле 2 детских поликлиник. Только в Каменске-Уральском за 1,5 часа рейда было выявлено 38 нарушений правил перевозки детей.
В ходе рейда был выявлен и факт управления транспортным средством водителем, который находился в состоянии опьянения. В Красногорском районе сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «Мерседес», молодая женщина за рулем которого везла в детский сад своего ребенка.
В салоне автомобиля отсутствовало детское удерживающее устройство, поэтому на женщину-водителя инспектор стал составлять административный материал за нарушение Правил дорожного движения. При общении с женщиной сотрудник полиции почувствовал запах алкоголя. Водителю было предложено пройти освидетельствование. В итоге алкотестер показал недопустимое количество паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Теперь женщине-водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
В Екатеринбурге сотрудниками ГИБДД составлено более 100 административных материалов на водителей, которые пренебрегли правилами перевозки детей. От екатеринбургских родителей-нарушителей сотрудники ГИБДД услышали уже традиционные отговорки: «Нам недалеко ехать», «Я думал, что уже можно перевозить без кресел» или банальное «Не хватило денег на кресло».
В Верхней Пышме 16 водителей привлечены к ответственности за неиспользование при перевозке малышей детских удерживающих устройств, еще трое были привлечены к административной ответственности за перевозку детей, не пристегнутых ремнями безопасности.
Один из водителей, который управлял дорогим внедорожником, продемонстрировал сотрудникам ГИБДД способ перевозки своей маленькой дочки: девочка сидела на полу автомобиля. Так отец-водитель попытался избежать штрафа за нарушение ПДД. При этом совершенно невозмутимо он пояснил сотрудникам ГИБДД, что они всегда так ездят, чтобы не платить штрафы, и при этом девочка уже привыкла прятаться.
В Богдановичском районе сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил дорожного движения жителями сельских территорий: они выехали в села Байны, Троицкое и Тыгиш.
Уже в первом же остановленном инспектором ДПС автомобиле были выявлены нарушения перевозки ребенка – отсутствовало детское удерживающее устройство. При этом, 8-летний ребенок был пристегнут одним лишь ремнем безопасности. Водитель пояснил, что где-то слышал о том, что сейчас можно перевозить ребенка старше семи лет на заднем пристегнув его ремнем безопасности. Сотрудники ДПС ознакомили мужчину с п.22.9 ПДД РФ, после чего составили административный материал.
Еще один водитель перевозил свою дочь на заднем сидении, при этом девочка сидела на обычной подушке, предусмотренной для сна, а не для перевозки в автомобиле.
Некоторые водители, которые также перевозили детей без детских удерживающих устройств, высказывали свое негодование по поводу того, что их вообще остановили, что они очень спешат. Особое возмущение водителей вызывала сумма штрафа за нарушение ПДД.
На территории Богдановичского района сотрудниками ГИБДД было выявлено 23 нарушения ПДД: 22 водителя перевозили детей до 12 лет без специальных детских удерживающих устройств, еще один водитель управлял автомобилем, не имея права управления.
Проведение подобного мероприятия вызвано выросшим в последние дни количеством ДТП с участием детей-пассажиров.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям транспортных средств, что перевозка детей до 12 лет в салоне автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Только в 2016 году на территории Свердловской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 детей-пассажиров, большая часть из них перевозилась с нарушением требований безопасности. В 90% случаев виновниками ДТП были сами водители, перевозящие детей. Именно для исключения трагических последствий Госавтоинспекция будет и в дальнейшем активно продолжать проведение подобных мероприятий на территории всей Свердловской области.
NTGS.RU по информации ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области