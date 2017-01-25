Сергей Носов пообещал значительные изменения законодательства в сфере ЖКХ
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с журналистами, чтобы обсудить итоги участия в XVI отчетно-выборном съезде партии «Единая Россия», который накануне прошёл в Москве.
Главной темой стали поправки, которые ожидают законодательство в сфере ЖКХ в ближайшее время. В 2017 году депутаты правящей партии должны подготовить почву для изменений, которые произойдут уже в 2018 году.
В думе ведутся разговоры об обнулении законопроектов, которые «лежат на полке», а также об отмене или модернизации законов, которые не работают или дискредитируют сами себя. Другие подробности пока неизвестны.
Не обошлось и без упоминания главного вопроса 2017 года – ремонта дороги в Серебрянку. В частности у мэра спросили, возможно ли возвращение к старому проекту дороги Нижний Тагил – Пермь, часть которой проходит как раз по Серебрянскому тракту. Сергей Носов отметил, что такой проект мог бы стать превосходной экономической перспективой сразу для нескольких регионов. Но сейчас стоит задача — сделать проезжей злополучную дорогу до Серебрянки.
«Не хуже, чем дорогу в Усть-Утку», — отметил Сергей Носов.
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