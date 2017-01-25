На НТМК завершилась школа доменщиков
На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа доменщиков. Комбинат посетили 20 представителей ведущих металлургических предприятий России: Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, сотрудники компании «Мечел», «Северсталь», «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.
В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи. По итогам производственной экскурсии подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.
ЕВРАЗ НТМК стал завершающей площадкой школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.
Межзаводская школа проводится по разным производственным направлениям: обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.
NTGS.RU