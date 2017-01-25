На НТМК завершилась школа доменщиков

| 25.01.2017 | Новости | Комментариев нет

На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа доменщиков. Комбинат посетили 20 представителей ведущих металлургических предприятий России: Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, сотрудники компании «Мечел», «Северсталь»,  «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.

В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи. По итогам производственной экскурсии подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.

Многие доменщики впервые побывали на ЕВРАЗ НТМК Школа доменщика на ЕВРАЗ НТМК проходила два дня

ЕВРАЗ НТМК стал завершающей площадкой школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.

Межзаводская школа проводится по разным производственным направлениям:  обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.

NTGS.RU

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