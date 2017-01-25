Фотовыставка «Вутренняя реальность»
27 января в 17:00 в нижнетагильском музее ИЗО
Открытие выставки «ВНУТРЕННЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ». Это еще один совместный проект музея и галереи SPACE PLACE
Гандула Блуми – талантливый фотограф-самоучка. Выросла в маленьком городке на севере Германии. Когда ей исполнилось 20 лет, переехала в Берлин. Улицы немецкой столицы стали идеальным декором для ее работ. Кроме того, она в качестве педагога занимается с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Фотографировать Блуми начала еще в юности, пытаясь зафиксировать как особые моменты своей жизни, так и повседневные ситуации, места, которые становятся интересными, если смотреть на них несколько лет спустя. «Я начала фотографировать, чтобы запомнить, захватить все аспекты ситуации, в которой находится человек – атмосферу, эмоции, «дух времени», — признается художник.
Однажды Блуми сделала фотографию через заполненный водой графин, который стоял на столе. На снимке возник сюрреалистический и странный мир. Этот случай подтолкнул автора к экспериментальной фотографии.
Блуми старается не только захватить моменты и эмоции, но и создать их с помощью различных приемов. Ее картины создаются путем взаимодействия фотографии, воды, света и цвета. Это игра, которая позволяет создавать новую действительность. На ее фотографиях нет лица, некоторые изображения размыты или искажены. Зритель сконцентрирован не на человеческой фигуре, а на внутреннем мире или фантазии автора.
Гандула Блуми всегда была очарована сложностью и многогранностью человеческой личности. Она уверена, что в каждом из нас дремлет множество различных реальностей, и каждая являет собой новый загадочной и впечатляющий мир.
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