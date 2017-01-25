В полиции Нижнего Тагила прошла рабочая встреча по популяризации государственных услуг
Накануне в Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» прошла очередная рабочая встреча начальника полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова с руководителями Нижнетагильского гарнизона полиции по вопросам доступности предоставления государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Открывая встречу, полковник Абдулкадыров отметил главные цели мероприятия, нужно до конца разобраться, что необходимо сделать, на что обратить внимание и что следует взять на контроль начальникам территориальных отделов полиции, их заместителям и руководителям строевых подразделений при оказании государственных услуг гражданам.
На встречу был приглашен начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Денис Машаракин, который напомнил присутствующим о необходимости осознания важности вопроса оказания госуслуг и потребовал в кротчайшие сроки доработать некоторые вопросы, касающиеся, наличия на информационных стендах всей необходимой информации для граждан.
Сейчас во всех подразделениях полиции развернуты центры обслуживания граждан, оснащенные доступом в сеть интернет, с помощью которых сотрудник полиции в непрерывном режиме поможет любому гражданину зарегистрироваться на портале государственных услуг, а каждый гражданин может оставить свой отзыв на электронной площадке «Ваш контроль». В дальнейшем, по отзывам граждан, формируется общая картина по качеству предоставления государственных услуг сотрудниками полиции.
В местах оказания государственных услуг органов внутренних дел размещены информационные электронные экраны, где транслируются видеоролики, разъясняющие гражданам порядок предоставления государственных услуг, включая разъяснения о получении услуг в электронном виде. Постоянно ведется работа по повышению комфортности мест ожидания граждан по получению государственных услуг, а так же по приему маломобильных граждан.
Подводя итог встречи, полковник Абдулкадыров отметил: «Все движется вперед. Как не крути, но заниматься и качественно оказывать государственные услуги населению нам нужно. Сотрудники Главка в этом нам полностью помогут и поддержат. Но многое будет зависть и о от нас вами. А мероприятиям по повышению качества и доступности государственных услуг будут уделяться особое внимание».
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»