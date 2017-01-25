Потребление алкоголя в России в 2016 году снизилось до 10 литров на человека в год
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Потребление спиртного в России на душу населения за 2015 год снизилось с 13,5 до 11,5 литров и за десятилетие (по состоянию на конец 2016 года) — с 18 до 10 с небольшим литров.
Норма потребления в 8 литров в год — это норма, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.
С 2003 по 2013 гг. число смертей от отравлений алкоголем снизилось в России в 3 раза — с 31 до 10 случаев на 100 000 населения.
Производство водки в стране снизилось со 100 млн декалитров в 2012 г. почти до 60 млн декалитров в 2015 г. Производство пива упало со 11,5 млрд литров в 2007 г. до 7,3 млрд литров в 2015 г.
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