«ЮНИОР-СПУТНИК» ВЕРНУЛСЯ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ С ДВУМЯ ОЧКАМИ
«Юниор-Спутник» провел два матча в Набережных Челнах, оба уступил в овертайме – 4:5 и 2:3.
Свои комментарии дали наставники команд.
Старший тренер команды «Юниор-Спутник» Александр Перебейнос:
— Игры получились очень интересными. Пришедшим болельщикам наверняка понравились. Конечно, обидно проигрывать дважды в овертайме, но я благодарен своим ребятам за то, что они проявили терпение и характер, учитывая наши сложности с составом. После Нового года мы потеряли ведущих нападающих, которые пополнили ряды более сильных клубов. Несмотря на это, мы практически на равных играли с сильной, полнокровной командой. Моментов создали немало, но где-то не хватило мастерства, а где-то удача отвернулась от нас. Поэтому в целом я доволен всей командой. Есть не только обида, но и удовлетворение от того, что каждый работал до конца.
— Ваши ребята не опустят руки и продолжат борьбу за место в плей-офф?
— Однозначно, тем более, перед нами стоит такая задача, хотя Самара и оторвалась от нас. Но мы играли в последнее время с командами из первой пятерки. Сейчас будем встречаться с прямыми конкурентами, вот и посмотрим…
Главный тренер ХК «Челны» Айдар Мусакаев:
— Ни вчера, ни сегодня не пошла у нас игра в большинстве. Создавали много моментов, попадали в штанги и перекладины, но шайба не шла в ворота. Поэтому тяжело дались эти игры. Стоит отметить и хорошую игру соперника – молодая, быстрая команда, у которой есть определенные цели.
— В прошлых играх в Набережных Челнах ваша команда, если судить по счету, без труда одолела юниоров из Нижнего Тагила, а сейчас пришлось серьезно «пободаться». Может челнинцы недооценили соперника, либо он стал сильнее? Или ваша команда мысленно уже в плей-офф?
— Я не скажу, что нам дались легко те игры. Если не забивать, то в любом поединке очень сложно победить. Что касается плей-офф, то сейчас к нему спокойно могут готовиться разве что «Ростов» и «Мордовия». Остальные еще бьются за место под солнцем, у всех еще достаточно матчей.
29 и 30 января «Юниор-Спутник» проведет домашний тур с барнаульским «Алтаем». Начало игр в 17.00 и 18.00.
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