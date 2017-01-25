Одна из пропавших в Нижнем Тагиле девушек нашлась
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня около 12 часов Дарья Зотикова вернулась домой. Сейчас с 17-летней девушкой, у которой есть годовалая дочка, и её опекуном работают сотрудники полиции Нижнего Тагила. По словам родных, с беглянкой всё в порядке, мотивы её ухода пока не известны.
Напомним, Дарья Зотикова ушла из дома №8 по Ленинградскому проспекту рано утром 16 января. Последний раз она связывалась с близкими 20 января. Пообещала, что вернётся к вечеру. Но дома так и не появилась. На розыск Даши были ориентированы все комплексные силы полиции. Девушка с дочерью переехала в Нижний Тагил чуть больше года назад из Костромской области, где от неё отказалась мать. В Тагиле её приютила новая семья.
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