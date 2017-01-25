Помоги Нижнему Тагилу попасть в Книгу рекордов Гиннесса!
Гора Долгая и Центр развития туризма города приглашает жителей Нижнего Тагила и Свердловской области принять участие в масштабном мероприятии «Первая лавина». Оно пройдет в 29 января и заключается в том, что с горнолыжной трассы одновременно спустится несколько сотен горнолыжников и сноубордистов. Для большей зрелищности спуск состоится в вечернее время, а участники события должны иметь при себе фонарики (налобные, ручные, наручные, фонарики на телефоне).
Гостей комплекса ожидает не только яркий световой спуск, а также бесплатное катание на всех трассах и бесплатные услуги подъемника. Кроме того, соорганизатор мероприятия, Центр развития туризма города Нижний Тагил, предоставит возможность увидеть зрелищное фаер-шоу.
Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет достойным Книги рекордов Гиннесса. Оказывается, что ничего подобного в издании на данный момент нет, поэтому тагильчане решили восполнить этот пробел.
Подать заявку на участие можно заранее, отправив заполненную анкету (прикрепленную во вложении) на почту gora.dolgaya@gmail.com или зарегистрироваться на месте с 18.00 до 20.00. Подробности мероприятия в группе
На трассе будут работать волонтеры, которые проконтролируют слаженность организации и безопасность спуска участников.
Тайминг:
18:00 – Регистрация участников
20:00 – Церемония открытия, подъем участников на старт.
20:30 – Торжественный спуск с фонариками
20:45 – Оглашение результатов. Закрытие.
21:00 – 22:00 – свободное катание для всех участников.
Гора Долгая «СДЮСШОР «Аист»
Центр развития туризма города Нижний Тагил
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