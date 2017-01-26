Жительница Нижнего Тагила поблагодарила полицейских патрульно-постовой службы
«Прошу Вас вынести благодарность сотрудникам полицейского взвода №1 роты №1 отдельного батальона патрульно-постовой службы старшине полиции Дмитрию Исмагилову, полицейскому мобильного взвода роты №1 старшине полиции Андрею Шлейдовиц и полицейскому взвода №2 роты №1 старшему сержанту полиции Максиму Суслову за оказанную помощь. Всем здоровья и успехов!» — такое обращение написала гражданка в полицию.
В Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» обратилась жительница города Нижний Тагил. Женщина выразила слова благодарности в адрес сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции роты № 1 за оперативность и профессионализм в работе. Так, автопатруль ППС группы немедленного реагирования отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» находился на посту. Около 18 часов 30 минут к полицейским обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что в утреннее время она со своим сыном ехали в такси и ее сын оставил там телефон. Женщина попросила оказать помощь в розыске ее мобильного устройства. Полицейские незамедлительно установили и через диспетчерскую службу, спустя 30 минут, разыскали таксиста. Телефон все время находился в автомобиле на заднем сидении в беззвучном режиме.
Отличившиеся сотрудники поощрены правами начальника Межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»