Уральский турист умер от малярии
Жителям региона, планирующим путешествия, рекомендуется принимать профилактические препараты.
На Среднем Урале от малярии скончался мужчина, вернувшийся из зарубежной поездки, сообщает ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области.
На Среднем Урале завозной случай малярии закончился летальным исходом. Инфицированный комар укусил мужчину, скорей всего, на Гоа, где уралец отдыхал еще в декабре минувшего года. Но симптомы заболевания проявились много позже, когда турист уже вернулся на родину. Пострадавший, видимо, не связал высокую температуру и головную боль, с риском заражения малярией, которому он подвергался во время путешествия, поэтому долгое время не обращался за медицинской помощью. В результате болезнь приобрела тяжелую форму и мужчина скончался. В настоящее время региональный Роспотребнадзор поводит проверку туроператора, выясняется, были ли предупреждены туристы об опасности заражения малярией.
Заметим, что в 2016 году в Свердловской области не было зарегистрировано ни одного случая малярии. Тем не менее риск завоза этого заболевания высок. В связи с этим уральские медики настоятельно рекомендуют жителям региона, планирующим поездки в неблагополучные по малярии страны, соблюдать меры профилактики – принимать противомалярийные препараты и на месте избегать укусов насекомых (использовать репелленты и москитные сетки). Неблагополучными странами по распространению малярии являются Афганистан, Индонезия, Доминиканская республика, Гайана, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Индия и Таджикистан.
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