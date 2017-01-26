На Уралвагонзаводе подвели итоги музейной работы
В прошлом году выставочный комплекс посетили более 21 тыс. человек.
Выставочный комплекс градообразующего предприятия Нижнего Тагила стал одним из ведущих культурных центров всей Свердловской области.
В прошлом году его посетили более 21 тыс. человек. Около 15 тыс. из них побывали и в музее бронетанковой техники. Это были жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Москвы и других городов России, а также туристы из-за рубежа – из Аргентины, Германии, Болгарии и других стран.
За прошедший год «музейщики» провели пять выставок. Одними из самых популярных и посещаемых стали экспозиция художественного творчества «Калейдоскоп талантов» и выставка работ известных тагильских художников Дианы Брюхановой и Леонида Южакова, каждую из которых посетили около 500 человек.
Выставки – только часть обширной программы культурно-просветительной деятельности комплекса. В неё входят и экскурсии, тематические занятия, лекции, конференции и другие мероприятия. Всего в прошлом году состоялось 68 таких встреч, в которых участвовали 2674 человека. Из них 1103 были детьми. Для ребят провели краеведческие игры, встречи с заслуженными машиностроителями. Ко Дню Героев Отечества школьники Дзержинского района Нижнего Тагила смогли пообщаться с кавалерами ордена Мужества.
Кроме того, «музейщики» завода провели несколько крупных мероприятий, например «Семейный вечер» и конференцию «Танкпром-3», а также представили проект музея танкпрома на международном форуме «Интермузей 2016», где его оценил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Проект, о котором идёт речь, это следующий этап развития комплекса. Первый в России музей танковой промышленности появится в Нижнем Тагиле в 2020 году, к 100-летию отрасли. Работа здесь уже идёт – разрабатывается планировка залов, формируются экспозиции.
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