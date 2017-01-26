В колонии Тагила ИК-6 готовы реализовывать населению поросят породы «Крупная белая» и «Ландрас»
В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области успешно развивается подсобное хозяйство, увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных. В частности на сегодняшний день учреждение не только обеспечивает себя свининой, но и готово реализовывать населению поросят пород «Крупная белая» и «Ландрас». Телефон тыловой службы ИК-6: 8 (3435) 37-91-49.
Благодаря правильно построенной работе, в 2016 году удалось достичь высоких результатов в разведении сельскохозяйственных животных: получен хороший приплод не только свиней, кур и перепелов, но также кроликов, индоуток и гусей.
Что касается пород свиней, разведением которых занимаются в ИК-6, то сотрудники тыловой службы учреждения лучшими считают такие породы как «Крупная белая» и «Ландрас». Животные данных пород гармонично сложены, обладают крепким здоровьем, к возрасту 9 месяцев, как правило, весят 100 — 110 кг. Производимое мясо является экологически чистым продуктом, с хорошими вкусовыми качествами.
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