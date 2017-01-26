180-летию роковой дуэли
180-летию роковой дуэли между Пушкиным и Дантесом посвящена выставка, открывшаяся в фойе Центральной городской библиотеки. В экспозиции – редкие книжные издания из фондов отдела специализированной литературы, посвященные этой теме. К примеру, книга В.М. Фридкина «Пропавший дневник Пушкина», документальный сборник «Последний год жизни Пушкина», сборник Пушкинской комиссии института мировой литературы «Пушкинист».
В одной из витрин книга авторов И. Ободовской, М. Дементьева «Наталья Николаевна Пушкина. По эпистолярным материалам» – издание, посвященное жене поэта. В книге «Валентин Александрович Серов» государственного издательства изобразительного искусства 1959 года среди работ художника можно увидеть карандашный портрет Пушкина, написанный в 1899 г.
Издание «Пушкин в портретах» содержит 328 изображений великого поэта, среди них –малознакомые автопортреты, картины выдающихся мастеров, фотографии памятников и скульптур.
Всего на выставке представлено 25 книг, дополняют экспозицию информационные планшеты с интересными фактами из жизни Александра Сергеевича. К примеру, об условиях дуэли между Пушкиным и Дантесом. Выставка будет работать до середины февраля.
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