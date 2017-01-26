В Нижнем Тагиле пройдет первенство по фигурному катанию на призы «Динамо»
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 29 по 31 января в ФОК «Президенский» города Нижний Тагил пройдёт 2-й этап Первенства города Нижнего Тагила по фигурному катанию на коньках на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Бороться за награды, в своих разрядах, будут сильнейшие спортсмены Нижнего Тагила ,Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуральска, Новоуральска, Верхней Салды, Рефтинского, Тльятти. Ожидается, что на старт выйдут около четарёхсот фигуристов от самых маленьких до Кандидатов в мастера спорта.
Торжественное открытие состоится 30 января 2017г. в 13.00.
Начало соревнований в 9.00.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»