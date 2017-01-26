Нижнетагильские полицейские задержали жителя поселка Висим, подозреваемого в кражах
Нижнетагильские полицейские задержали 25-летнего ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений жителя поселка Висим, подозреваемого в кражах.
Накануне Крещения Господня в отдел полиции № 21 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о краже из продуктового магазина. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. Оперативно раскрыть преступление полицейским удалось благодаря грамотной работе участкового уполномоченного. Полицейский провел обход домов и установил, что по соседству, проживает ранее судимый молодой человек. Его он и решил первым делом проверить на причастность к данной краже, и не ошибся.
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Задержанный рассказал, как в ночь на 19 января он с помощью отвертки намеренно открутил датчик сигнализации считывателя ключей, разбил окно и через него проник внутрь магазина, расположенный на улице Розы Люксембург в поселке Висим. Похитив пиво, сигареты и продукты питания, он скрылся. Этого показалась мало, и злоумышленник через пару часов снова вернулся в магазин. На этот раз он взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смогли поместиться у него в руках. Спустя какое-то время неугомонный преступник пришел совершить кражу в третий раз на это же место. Действовал он по старой схеме и снова похитил пиво и продукты. Только на утро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию.
По словам старшего следователя следственного отдела № 6 МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Юлии Чеканиной, задержанный освободился из мест лишения свободы в начале 2016 года. В настоящее время он проживает в Пригородном районе города Нижний Тагил в поселке Висим. По признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации возбуждены уголовные дела (кража с незаконным проникновением). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и Пригородного района.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»