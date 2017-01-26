В учреждения ГУФСИН пытались передать сотовые, сим-карты, наркотическое вещество и другие запрещенные предметы
Сотрудниками исправительных учреждений был предотвращен ряд попыток передать запрещенных предметов
25 января сотрудники ИК-26 (г. Тавда, строгий режим) ГУФСИН России по Свердловской области в комнате выдачи посылок и передач, при досмотре посылок, пришедшей осужденному К. были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом в банке майонеза с двойным дном, 1 сотовый телефон, 1 сим-карт, 2 аккумуляторные батареи, 2 зарядных устройства. По данному факту проводится проверка.
23 января сотрудники ИК-13 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области при досмотре посылки, поступившей на имя Д., осуждённого по ст. 242 ч. 3, 242.1 ч. 2, 69 ч. 3 УК РФ, от гражданина Х. в четырех пакетиках с кофе был обнаружен порошок белого цвета и порошок серо-белого цвета, являющийся предположительно наркотическим средством. Изъятое вещество с материалами проверки на основании ст. 144-145 УПК РФ переданы в отдел полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское».
22 января сотрудниками ИК-46 (г. Невьянск, строгий режим) ГУФСИН России по Свердловской области в помещении длительных свиданий при досмотре личных вещей гражданина С., прибывшего на длительное свидание к П., осужденному по 228.1ч, 30 ч.1, 69ч.3 УК РФ, в мужской сумке были обнаружены и изъяты сотовый телефон и SIM-карта. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ.
В этот же день в ИК-19 (г. Тавда, строгий режим) при патрулировании режимной территории был задержан гражданин К., у которого при личном досмотре был обнаружены и изъяты арбалет и три стрелы. К каждой стреле скотчем был примотан полиэтиленовый пакет, в которых находились 2 сотовых телефона, 2 зарядных устройства, 2 гарнитуры, 3 аккумуляторные батареи. Нарушитель передан в ММО МВД «Тавдинский». По данному факту проводится проверка.
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