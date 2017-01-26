Приглашаем посетить выставки Нижнетагильского музея изобразительных искусств!
Список выставок в феврале
1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная экспозиция) – весь месяц.
2. Западноевропейское искусство (в том числе – знаменитая «ТАГИЛЬСКАЯ МАДОННА», приписываемая Рафаэлю Санти) – весь месяц.
3. Выставка ПАМЯТИ уральского художника Миши Шаевича БРУСИЛОВСКОГО – с 12 января по 26 февраля.
4. Выставка графики Николая ВОРОНКОВА «МАСТЕР и УЧЕНИКИ» — с 24 января по 24 февраля.
5. Выставка-конкурс и ретроспективная выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ Нижнего Тагила — с 26 января по 20 февраля
6. Фотовыставка Гандулы Блуми «ВНУТРЕННЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ 2» — с 27 января по 5 февраля
7. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П.Голубятникова – ученика К.Петрова – Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в Меняющемся мире) – весь месяц.
Адрес: Уральская 7, 4
Телефон: 25-26-47
Режим работы: вторник – воскресенье 9.30 – 18.00, четверг 11.30 – 20.00 (здание по адресу Уральская 4 работает в четверг с 9.30 до 18.00), понедельник – выходной .
Стоимость входа в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.
Стоимость экскурсионного обслуживания: 300 р. с группы целиком; 200 р. с группы для льготных посетителей (студенты, пенсионеры, школьники).
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