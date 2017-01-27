В Висимском заповеднике выявлен новый гриб из Красной Книги
Выявлен новый для территории Висимского заповедника вид грибов из Красной книги Российской Федерации и Красной книги Среднего Урала – полипорус зонтичный, или грифола зонтичная, трутовик разветвлённый. Гриб обнаружили еще в прошлом году, и отправили на экспертизу в Институт экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург).
На территории заповедника гриб обнаружила и собрала старший научный сотрудник заповедника Надежда Леонидовна Ухова, а видовую принадлежность определила специалист-миколог, к. б. н., с. н. с. Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург) Ираида Васильевна Ставишенко. Полипорус зонтичный – это редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.
— По данным Красной книги Российской Федерации (2008 г.) в стране известно более 15 местонахождений этого вида. За последние более чем полтора десятка лет ХХI века в Свердловской области вид был обнаружен только оджды: недалеко от посёлка городского типа Дружинино (обнаружен и собран д. б. н., в. н. с. ИЭРиЖ УрО РАН Евгением Анатольевичем Бельским), — рассказывает старший научный сотрудник Висимского заповедника Наталья Беляева.
Плодовые тела этого гриба могут достигать в диаметре 50 см, состоят из многочисленных ветвистых белых ножек с маленькими светло-охряными или буроватыми шляпками, которые соединяются у основания в общий клубневидный пенёк. Ткань плодового тела белая, плотная, мясистая, волокнистая и приятно пахнет укропом.
Развивается гриб у основания преимущественно лиственных (дуб, каштан, клён, ольха, граб) и как исключение хвойных (ель, сосна, лиственница) деревьев. Полипорус зонтичный способен вызывать гнили корней древесных растений и потому считается патогеном. Гриб съедобен, хорошо растёт на искусственных средах, возможно и желательно культивирование.
Информация о Висимском заповеднике: 2017 год – Указом Президента РФ объявлен Годом экологии и Годом 100-летия заповедной системы России. Висимский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1971 году. Расположен в Свердловской области на землях городов Кировград и Верхний Тагил. Площадь заповедника 335 кв. км.
Выявленное видовое разнообразие: сосудистых растений 436 видов, лишайников 249 видов, мхов 126 видов, грибов 585 видов, млекопитающих 48 видов, птиц 178 видов, амфибий 4 вида, рыб 13 видов, насекомых 956 видов, паукообразных 267 видов.
Заповедник является базой для проведения широкого круга исследований, проводящихся сотрудниками УрО РАН и ВУЗов.
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