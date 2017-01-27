Изменён режим работы Музея истории подносного промысла и Музея быта и ремёсел горнозаводского населения
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
До 1 марта объекты работают со среды по субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00, понедельник и вторник выходной.
Так же изменился график работы и других музеев, короткий день перенесен с пятницы на воскресенье, в этот день объекты работают с 9:30 до 16:30.
Среда, пятница, суббота: с 9:30 до 17:30
Четверг: с 11:00 до 19:00.
Понедельник, вторник — выходной.
Касса закрывается за полчаса до окончания рабочего дня.