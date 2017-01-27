Полицейские Нижнего Тагила задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку
Нижнетагильские полицейские задержали 40-летнего ранее судимого за имущественные преступления неработающего жителя села Краснополья, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку.
Накануне в селе Краснополье около 2 часов ночи 86-летняя пенсионерка проснулась от стука в дверь. Пожилая женщина спешно оделась и вышла в сени, чтобы спросить, кто пришел. Открыв засов двери она увидела, что перед ней стоит сосед с параллельной улицы в сильном алкогольном опьянении. На вопрос, что ему нужно, мужчина ответил, что хочет попить воды. В это момент женщина увидела у него в правой руке нож. Тогда пенсионерка еще раз переспросила, зачем он к ней пришёл. В тот момент знакомый с агрессией заявил, что ему нужна водка, либо он с ней расправится. Для устрашения злоумышленник воткнул лезвие ножа в стену деревянного дома. Испуганная пенсионерка сказала, что водки у нее нет, так как она ее не употребляет. Тогда злодей потребовал денег. Женщина достала из кошелька всю наличность в сумме 550 рублей, с которой скрылся преступник.
Как рассказала начальник следственного отдела №7 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Елена Огорелышева, сотрудники уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Со слов задержанного, к проживающей по соседству пенсионерке он пошёл с целью похитить у неё денежные средства, так как накануне утром ему нужно было ехать в город Нижний Тагил забирать сына сожительницы из интерната. У соседки в доме он был несколько раз и знал, где она хранит деньги. Зачем он взял нож – мужчина пояснить не может.
По признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 162 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (разбой с угрозой применения насилия). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»