28-29 января в Нижнем Тагиле пройдет чемпионат по игре Го
В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире
Чемпионат по восточной игре Го пройдет в Нижнем Тагиле 28-29 января. Это городской турнир, однако за игровыми столами соберутся около тридцати игроков из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Новоуральска и Краснодара. Организаторами чемпионата выступили МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» и инициативная группа Нижнетагильского клуба Го. Поддержку соревнования осуществляет Свердловская областная федерация Го.
Как сообщил организатор и главный судья чемпионата Данил Мячев, интерес к игре Го появился в Нижнем Тагиле еще в 70е годы, когда в журнале «Наука и жизнь» публиковались статьи об истории и правилах этой игры. В 2011 году трое студентов создали инициативную группу, которая занимается популяризацией этой игры в Нижнем Тагиле и организацией турниров.
— Городской чемпионат проходит в Нижнем Тагиле ежегодно. Каждое соревнование идет в зачет для получения спортивных разрядов и званий, кроме того, для игроков это всегда дополнительный стимул к дальнейшему развитию, — отметил Д.Мячев.
Место проведения: Соревнование проводится в помещении МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» (ул.Газетная,109)
Контакты: Данил Мячев, +79120307081
Расписание:
28 января
I тур: 13.30 – 16.00;
II тур: 16.10 – 18.40;
III тур: 18.50 – 21.00;
29 января
IV тур: 10.00 – 12.00;
V тур: 12.10 – 14.40;
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах. Генеральный спонсор Российской федерации Го — ОАО «Полиметалл».
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