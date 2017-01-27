«Визит наследника престола»
Накануне Нижнетагильский музей-заповедник открыл уникальную выставку «Визит наследника престола». Экспозиция повествует только об одном дне. 19-летнего цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), 28 мая 1837г.
Один день из жизни будущего царя и целый день исторически значимых событий для Нижнего Тагила. Выставкой собраны сведения об осмотре цесаревича Александра города, больницы, школы, аптеки. Визит на Выйский рудник, здесь цесаревич обратил свое внимание на паровую машину Черепановых.
Молодогвардейцы не могли отказаться от приглашения сотрудника научно-просветительного отдела Рапыгиной Натальи Владимировны и посетили открытие выставки.
Это мероприятие важно для осознания нынешнего населения города, в каком важном для всей России месте мы живем. И по сей день наш город не перестает быть лидером в областях науки, техники и производства. Мы не должны забывать об истории нашего дома о его славном имени, так крепко вписанном в историю государства. Сотрудники музея бережно хранили артефакты, связанные с этим значимы исторически событием -прокомментировал Дмитрий Быков руководитель пресс службы НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
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