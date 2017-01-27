Парк скорой помощи Нижнего Тагила пополнился автомобилем экстренной помощи
Ключи от 14 автомобилей скорой помощи с расширенным набором медицинского оборудования вручены сегодня руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области. Новые «скорые» переданы региону в рамках федеральной программы, реализуемой по решению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщает департамент информполитики главы региона.
Главные врачи больниц региона получили ключи от 12 автомобилей класса В – это кареты экстренной помощи. Машины отправились в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Богданович, Верхнюю Салду, Камышлов, Краснотурьинск, Нижние Серги, Сысерь, Тавду и Кушву. А екатеринбургская станция скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса и детская областная больница получили машины класса С — это реанимобили с максимальным набором медицинского оборудования.
«12 автомобилей, которые уедут сегодня в города области — это полноприводные УАЗики, предназначенные для сельской местности. Они хорошо укомплектованы по классу В и очень выручают там, где трудно проехать. Водители эти машины любят, медики рады этому поступлению», — рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.
Он также отметил, что срок службы одной кареты скорой помощи составляет около пяти лет. Это означает, что ежегодно около 100 машин из 660, работающих в Свердловской области, нужно заменять.
© ntagil.org