Полицейские Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос
Накануне около полуночи из своего дома в отделение полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» позвонила 33 – летняя жительница села Башкарка Пригородного района Свердловской области и рассказала, что стала жертвой преступления.
Потерпевшая была предупреждена прибывшими полицейскими об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но заявила, что ее двумя руками душил за шею и нанес два удара ногами по туловищу, причинив ей сильную физическую боль, ее сожитель в доме по улице Ленина в селе Башкарка.
Полицейские провели проверку по первичному заявлению женщины и установили, что женщина с побоями в медицинские учреждения не обращалась. А в указанное женщиной время совершения преступления, ее сожителя вообще не было на данном адресе.
В силу неопровержимых доказательств, женщина призналась, что накануне «преступления» она выпивала со своим сожителем. У них возникла ссора и мужчина ушел. Она, достоверно зная об отсутствии факта нанесения ей побоев, преследуя цель оговора на почве личных неприязненных отношений, желая наступления негативных последствий для сожителя, умышленно совершила заведомо ложный донос о совершенном преступлении,
Как рассказала начальник следственного отдела №7 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Елена Огорелышева, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (заведомо ложный донос). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
Подозреваемая ранее неоднократно судима, последняя судимость у нее в 2014 году также за заведомо ложный донос, где судом она была приговорена к исправительным работам. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
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